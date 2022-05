Leerlingen basisschool De Klinker tonen zich als uitvinders

In gemeenteschool De Klinker werkten ze een hele week rond STEM. Dat staat voor Science, Technology, Engineering en Matematics. “De kinderen werkten dus een week lang rond wetenschap en technologie”, zegt directeur Danny Verneirt. “Een dergelijk project vindt plaats om kinderen warm te maken voor opleidingen en jobs in die richting. Onze school staat voor innovatief onderwijs en dus zetten ook wij hier op in.”

Alle kinderen kregen een “onderzoeksvraag” voorgelegd. Het was aan hen om uit te zoeken of iets mogelijk is of niet. Twee professoren waren van de partij om alles in goeie banen te leiden. Alle onderzoeken draaiden rond land, water, lucht en warmte. “Zo is er een vulkaan gemaakt, werd getekend met ijs, werd een molen gebouwd om de wieken te laten draaien met een kaars en nog zoveel meer”, zegt Verneirt. “Er werd dus volop geëxperimenteerd. De resultaten toonden de leerlingen tijdens het slotmoment aan elkaar.”