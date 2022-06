Leerlingen Basisschool Atheneum uit de bol op laatste schooldag

“Alle rapporten zijn uitgedeeld en de proclamatie voor de leerlingen van het zesde leerjaar is ook achter de rug”, zegt directeur Kathy Van Langenhove. “En dus was er tijd voor nog een stevig feestje met alle kleuters, leerlingen en leerkrachten. Met onze zomershow ‘Splash’ sprongen en dansten we letterlijk de vakantie in en sloten dit schooljaar af op een wel heel bijzondere manier.”