Layali Beirut vervangt Happy Days in Oude Vismijn: Voor het eerst Libanees eten in Ros Beiaardstad

Steven Guiot en Jana Saerens baatten de voorbije jaren koffiebar Happy Days uit, aan de Vlasmarkt in Dendermonde. Maar zij beslisten recent een andere weg in te slaan en lieten de zaak over. In de plaats is er nu een Libanees restaurant. Dat is te danken aan Ali Mansok. “Ik was op zoek naar een geschikt pand om de Libanese keuken te serveren”, vertelt hij. “Via vrienden hoorde ik dat er in de Oude Vismijn in Dendermonde iets beschikbaar was en ik heb toegehapt. Ik hoop hier veel volk te mogen verwelkomen.”