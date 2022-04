Lauri beleeft de droom van elke mollenvanger: “Ik laat die albinomol opzetten en geef hem een plaatsje bij mij thuis”

Buggenhout Beschonken bestuurder botst tegen paaltje en loopt te voet weg

In de Kerkstraat in Buggenhout is een beschonken bestuurder afgelopen nacht in het centrum met zijn voertuig tegen een paaltje terechtgekomen. De chauffeur zette het na het ongeval op een lopen, maar zal vermoedelijk snel geïdentificeerd worden.

