Langer wachten zat er voor baby Liam niet in: “Circusvoorstelling in allerijl verlaten en ons eerste kindje verwelkomd als clown”

Baasrode Drie jaar op gewacht maar nu is Stef Guns eindelijk Prins Carnaval: “In voetsporen vader”

Stef Guns (29) is de nieuwe Prins Carnaval van Baasrode. Met zijn show kon hij overtuigen dat hij het waard is met de Carnavalsscepter te zwaaien. Daarmee treedt de carnavalist in de voetsporen van vader Marc.

15 januari