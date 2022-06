Landelijke Gilde brengt tuin en kunst samen

“GReMBeRGeN TuiN eN KuNST” is aan de vierde editie toe. Gedurende twee dagen stellen meer dan dertig beeldende kunstenaars uit de wijde omgeving hun werken tentoon in tien Grembergse tuinen. Die staan open voor bezoekers op zaterdag 25 en zondag 26 juni, tussen 10 en 18 uur. “Het is een unieke gelegenheid om ideeën op te doen, van gedachten te wisselen, verborgen schoonheid te ontdekken en kunstwerken te bewonderen buiten de steriele omgeving van een tentoonstellingsruimte”, zegt Gino Bertin, één van de initiatiefnemers.

Alle tuinen liggen binnen een straal van acht kilometer en zijn te voet, per fiets of per auto bereikbaar. Op twee van de tien locaties is ook een pop-up café voorzien. Er zijn zelfs pannenkoeken te verkrijgen. Een brochure met een korte beschrijving van de tuinen, info over de kunstenaars en een routeplan is verkrijgbaar in elk van de deelnemende tuinen. Info: https://grembergen.landelijkegilden.be.