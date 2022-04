Landbouwfolie drie maanden lang welkom op containerpark

Lebbeke Welkom Woefie, Felix en Cézar: extra knuffelge­not en rust voor bewoners met dementie in rusthuis Hof ter Veldeken

Welkom Woefie, Felix en Cézar. De bewoners met dementie van afdeling De Parel in rusthuis Hof ter Veldeken in Lebbeke hebben met veel enthousiasme twee knuffelhondjes en een knuffelkat verwelkomd. Ze moeten rust brengen op de beschermde afdeling, gesprekken over vroeger op gang brengen en voor genegenheid zorgen. “Dit is instant verliefdheid”.

