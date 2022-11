Label “Kindvriendelijke stad” zes jaar langer voor Ros Beiaardstad

Dendermonde haalde in 2016 het label “Kindvriendelijke stad” voor de eerste keer binnen. Alles draait rond het engagement dat een stadsbestuur aangaat om in alle beleidsdomeinen werk te maken van de rechten van het kind, of het nu gaat over vrije tijd, wonen, welzijn of nog iets anders. “De inspanningen moeten de stad voor kinderen aangenamer maken om in te wonen”, zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). “We proberen in Dendermonde om bij elke beslissing ook rekening te houden met de leefwereld van kinderen en jongeren. We willen zo vaak mogelijk de stem van kinderen horen en hen zien als volwaardige burgers.”