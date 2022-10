Laatstejaarsstudenten proeven van de bedrijfsvloer tijdens Jobdreamday

Voor de Jobdreamday hebben het stadsbestuur van Dendermonde, Voka Oost-Vlaanderen, Business Club Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen, het Oscar Romerocollege en GO!Talent de handen in elkaar geslagen. “Een eerste job kiezen is vaak een aartsmoeilijke keuze en de studiekeuze heeft daarop een grote invloed: zorgkundigen gaan meestal aan de slag in de zorgsector, studenten toegepaste informatica belanden in de IT-sector”, zeggen Kim Goossens, projectcoördinator bij GO! Talent Dendermonde en Serge Dewyse, technisch adviseur coördinator Oscar Romero College Dendermonde. “Slechts een handvol leerlingen die afstuderen, hebben een duidelijk idee wat ze na hun schoolloopbaan wil doen. Vele anderen hebben keuzestress. Om die studiekeuze makkelijker te maken, geven we jongeren de kans om aan den lijve te ontdekken waar ze aan de slag willen gaan. Toekomstige werkkrachten worden met de Jobreamday op ontdekking gestuurd.”

Meer dan dertig werkgevers engageerden zich om de afstand tussen het onderwijs en het bedrijfsleven even kleiner te maken: van het AZ Sint-Blasius en rusthuis Aymonshof, over bouwstaalleverancier Intersig en speeltuigproducent Europlay tot Newson met zijn lasertechnologie en Stad Dendermonde met onder andere de technische dienst. Elke laatstejaarsleerling bezocht doorheen de dag vier werkgevers om te ontdekken welke jobopportuniteiten er zijn in Dendermonde en te ontdekken wat hen meest bevalt. “We hopen ze zo warm te maken voor werken en misschien ook wonen in Dendermonde”, zegt Dirk Abbeloos, schepen van lokale economie.

“Met deze Jobdreamday zetten we dus ook tewerkstelling in eigen streek in de kijker”, zegt Christel Geltmeyer van Voka Oost-Vlaanderen. “De voordelen van werken in de eigen streek zijn immers enorm. Werknemers kunnen vaker met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk komen. Dat is niet alleen duurzamer, maar vermindert ook de stress omdat er minder vaak in de file gestaan moet worden. Met de huidige brandstofprijzen is kort bij huis werken ook financieel aantrekkelijker.”

Volgens Hugo Van den Broecke, voorzitter van Business Club Dendermonde, zijn er in Dendermonde alleszins heel wat interessante jobs voorhanden. “Dat is te danken aan de heel gevarieerde mix aan bedrijven, van ambachtelijke ondernemers tot grote industriële producenten, die de stad rijk is”, zegt hij. “En die zien jonge talenten graag komen.”

Ook in het woonzorgcentrum Aymonshof gingen laatstejaarsstudenten aan de slag.

