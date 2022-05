KWB zorgt voor amusant duel tussen Dendermonde en Aalst

De vete tussen Dendermonde en Aalst ontstond eeuwen geleden en wordt nu vooral op folkloristische wijze in stand gehouden. Vooral als de Ros Beiaardommegang nadert, wakkert de rivaliteit weer op. En KWB Dendermonde speelde daar graag op in. “Een duel tussen Dendermonde en Aalst, dat zien we altijd zitten”, zegt Joost Pinoo van KWB. “Daarom hebben we er ganse avond rond opgebouwd.”