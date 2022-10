KWB trekt op griezeltocht

Dendermonde/Buggenhout/regio Brandweer­zo­ne Oost heeft primeur in België met vier nieuwe voertuigen met uniek blussys­teem: “Brandweer moet in begin van brand woning niet meer betreden”

De brandweerzone Oost, die de posten Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme en Lokeren onder zijn vleugels heeft beschikt sinds kort over nieuwe voertuigen.De voertuigen zijn ook een pak kleiner en compacter, waardoor ze zich makkelijker in het verkeer begeven. “Met het unieke blussysteem spuiten we bij een woningbrand in het begin van de brand water door een klein gaatje naar binnen, wat de veiligheid van onze manschappen ten goede komt", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck.

22 oktober