KWB serveert mosselen tijdens kermisweekend

Het mosselfestijn is jaarlijkse traditie tijdens het kermisweekend bij KWB Schoonaarde. Op zaterdag 17 september kunnen liefhebbers vanaf 12 uur in de parochiezaal aan de Moleneinde terecht voor Zeeuwse Jumbo-mosselen à volonté met frietjes. Voor wie niet zo fan is van mosselen, is er ook boerenhesp met groenten en brood of balletjes in tomatensaus met frieten te verkrijgen. Er worden ook wafels gebakken. Die lekkernij is bovendien ook op zondag 18 september vanaf 15 uur te verkrijgen. Reserveren voor het mosselfestijn is verplicht en kan via www.kwbschoonaarde.be of 0479/798.970.