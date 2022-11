KWB op bier- en torenwandeling

Lebbeke Zoektocht naar “sterke vrouwen” mondt uit in brochure “Vraàn Vannoiëg­gest”

In Lebbeke is de publicatie “Vraàn Vannoiëgest” gelanceerd. Het is het resultaat van een zoektocht naar “sterke vrouwen” uit Lebbeke. “Stuk voor stuk brengen we verhalen van vrouwen die hun plek in de maatschappij veroverden”, klinkt het.

