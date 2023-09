KSA Sint-Arnout doet kinderen HEHA-school kennismaken met jeugdbeweging: “Aanloop tot ons feestweekend voor honderdjarig bestaan”

Fort Rozenbroek opent voor Open Monumenten­dag, met tentoon­stel­ling

Tijdens de komende Open Monumentendag op zondag 10 september is in Dendermonde ook het Fort Rozenbroek in Sint-Gillis te bezoeken. Eigenaars Dries Romanus en Véronique De Moor zetten de deuren van het unieke fort, waarvan ze hun woning maakten, open voor het grote publiek. Lokale kunstenaars zorgen er voor een tentoonstelling.