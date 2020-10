Kris (57) plaatste zelfgemaakte flitspaal in voortuin om snelheid in straat omlaag te krijgen, maar twee weken later is toestel al gestolen

Dendermonde/Aalst “Van onze droom realiteit gemaakt”: in het spoor van de korte keten tussen de taarten en cupcakes van Sweet Mania

16:33 Liefst één op vijf Vlamingen kiest sinds de coronacrisis vaker voor lokale producten. Dat voelen ook producenten in regio Dendermonde. In onze reeks rond de korte keten laten we u met ze kennismaken. Vandaag proeven we taarten en cupcakes van Ana De Clerck en Nicky Hulboj uit Dendermonde, die in Aalst Sweet Mania uitbaten. “En te denken dat mijn eerste taart een complete mislukking was”, klinkt het.