Koppeltje schuimt tal van B&B’s af, maar betaalt rekeningen niet: “Dader wint vertrouwen door zich voor te doen als lid van N-VA”

Grembergen LEKKER LOKAAL. Sable 2: balanceren op de grens tussen prijs en kwaliteit

27 oktober Takeaway op een maandagavond. Dat is vaak zoeken naar een restaurant, net als in niet-coronatijden trouwens. Sable 2 in Grembergen (Dendermonde) had gelukkig nog ruimte om ons van twee prijzige afhaalmaaltijden te voorzien.