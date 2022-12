Kop-staartbotsing tussen twee voertuigen

Dendermonde Bestuurder die onder invloed van drugs voorligger aanrijdt, krijgt boete en rijverbod

B.D. uit Hamme stond vrijdag voor de politierechter in Dendermonde terecht nadat hij aan volle snelheid en in dichte mist inreed op zijn voorligger op de N41 in Dendermonde. De man bleek op dat moment onder invloed te zijn van drugs. “De dag voordien had hij een lijn gesnoven met vrienden", aldus zijn advocaat.

