Koffiestop op Oude Vest om Broederlijk Delen te steunen

De Katholieke en Protestantse gemeenschap van Dendermonde sloegen de handen in elkaar voor ‘Koffiestop’. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie. Voorbijgangers drinken een kopje koffie en geven in ruil een vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. “Dit is een klein gebaar voor een betere wereld én een gezellig koffiemoment in één klap”, zegt Chris Willems van de Evangeliekerk. “Iedereen die meedoet, helpt de strijd tegen onrechtvaardigheid, honger en armoede. Want met de vrije bijdrage van elke koffiedrinker in de Koffiestop-collectebus kan Broederlijk Delen werken aan oplossingen om armoede efficiënter te bestrijden. Elke kop koffie telt dus.”