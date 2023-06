KOERS in kader Week van de Valpreventie afgesloten: Meeste kilometers afgelegd in dienstencentrum ‘t Plein

“Alles verkocht om droom waar te maken in Afrika”: Erwin (58) en Christel (56) openen eigen glamping lodge in Kenia

Alles verkopen en achterlaten om in een ver land een nieuw leven te beginnen. Erwin Tecqmenne (58) en Christel Verhelst (56) uit Dendermonde wagen de sprong. Hij is fotograaf, zij accountmanager digitale marketing. Gezin, twee dochters, huisje, tuintje. Maar tussendoor was er ook die liefde voor Afrika. En met de kinderen uit huis besloten Erwin en Christel eindelijk die passie te volgen. Binnenkort openen ze een glamping lodge in Kenia. Dit is hun verhaal.