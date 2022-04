Koekjesproducent La Confiance krijgt label Handmade in Belgium: “We bakken hedendaags, maar met respect voor het ambacht”

DendermondeKoekjesproducent La Confiance uit Dendermonde heeft van middenstandsorganisatie Unizo het label ‘Handmade in Belgium’ gekregen. Daarmee worden ondernemers in de kijker gezet die authentieke en ambachtelijke producten aanbieden.

Met La Confiance verkoopt oprichter Leo Borms speculoos volgens een honderd jaar oud familierecept dat hij van zijn overgrootvader op zolder vond. In het bedrijf, op industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, worden ook koekjes zonder toegevoegde suiker gebakken onder het Ceval-merk. Het Handmade in Belgium-label (HIB) is voor beide bedoeld.

Zaakvoerder Leo Borms is fier op de erkenning. “Het originele recept voor de speculoos dateert uit de jaren twintig van vorige eeuw”, zegt hij. “Toen we deze speculoos enkele jaren geleden op de markt brachten, kreeg die al snel de erkenning van Oost-Vlaams Streekproduct. We gebruiken moderne apparatuur, maar hebben tegelijk wel het grootste respect voor de authentieke bereidingswijze, mét roomboter en een specifieke kruidenmengeling. En ook voor onze Ceval-koekjes respecteren we het traditionele productieproces en de bak- en deegtijden.”

Alles handmatig

La Confiance werkt bovendien voor alle koekjes uitsluitend met lokale ingrediënten. Produceren gebeurt in kleine hoeveelheden. “Grondstoffen afwegen, het deeg in de trechter brengen, de koekjes verpakken in etuis... Het gebeurt allemaal handmatig”, geeft Borms mee. “En in elke stap controleert een medewerker de kwaliteit van het product.”

La Confiance is één van de al meer dan 110 ondernemers in Oost-Vlaanderen die ondertussen met het HIB-label bekroond zijn. “De erkenning biedt de consument de garantie dat een product ambachtelijk en met liefde gemaakt wordt”, klinkt het bij Unizo. “Ook La Confiance staat voor authenticiteit en artisanaal.”

