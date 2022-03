Knips tegen sluipverkeer in diverse straten behouden na heropening Zeelsebaan: “Proefopstelling om te evalueren”

Het heeft twee jaar geduurd, maar eind deze week gaat de Zeelsebaan weer open voor het verkeer. De weg heeft een volledige herinrichting gekregen. Terwijl de werken aan de gang waren, moest het verkeer een omleiding volgen. Om sluipverkeer door woonstraten in Grembergen tijdens de werken aan de Zeelsebaan tegen te houden, werden bij de start van de werken een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. Zo kregen zowel de Reynoutstraat, de Bakkerstraat en de Verbindingsstraat een knip zodat verkeer er niet door kon rijden. In de Stuivenbergstraat werd dan weer eenrichtingsverkeer ingevoerd. En er kwamen verkeerslichten aan de Dokter Haekstraat.

Met het einde van de werken in zicht, besliste het stadsbestuur te peilen naar de mening van de inwoners van Grembergen over het al dan niet behouden van deze verkeersmaatregelen. “Omdat een deel van de Grembergenaren aangaf dat ze graag een proefperiode willen uitproberen waarbij de Zeelsebaan weer opengesteld is én de knips behouden blijven, behouden we nu in eerste instantie deze maatregelen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We kunnen dan bekijken wat de invloed ervan is eens de Zeelsebaan weer open is.”