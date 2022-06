Klushelden HEHAschool krijgen steun van Brico voor openlucht speelkeuken

De HEHAschool is één van de uitgekozen scholen. Die diende een project in voor een buitenkeuken. Met steun van Brico staken de Dendermondse “Klushelden”, lees leden van het oudercomité en leerkrachten, de handen uit de mouwen om de speelplaats te voorzien van een openlucht keukentje, waar kinderen spelenderwijs in de potten kunnen roeren, in de oven bakken of afwassen. “Stoofvlees met verse frietjes, spaghetti bolognaise, pizza uit de oven, vers gebakken cake,... Het ontbreekt onze kinderen niet aan inspiratie om in hun keukentje gerechten te toveren”, knipoogt directeur Kim De Wolf. “Het basisingrediënt is meestal een hoopje bladeren, aangevuld met fantasiakruiden. Maar we hebben ook een moestuintje waar onze kinderen leren hoe groenten en fruit groeien. We zijn Brico erg dankbaar dat ze ons hielpen om dit te verwezenlijken.”