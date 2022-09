Kleuters HEHAschool op wandel met bezoekers Zonnebloem

Bij De Zonnebloemn houden ze er al een aantal jaren een wandelclub op na. Zo goed als elke ochtend vertrekken liefhebbers die graag wat sportief blijven aan het dienstencentrum in de Breestraat voor een wandeling in de omgeving. Zo start de dag met een portie beweging. Dinsdagochtend kregen de stappers gezelschap van de oudste kleuters van de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis, die wat verderop gelegen is. Samen gingen ze een uurtje op wandel. “Dit initiatief kadert binnen ons jaarthema”, zegt directeur Kim De Wolf. “Dat zet in op sport. We willen de conditie van onze kinderen een duwtje in de rug geven, maar hen vooral goesting doen krijgen in bewegen. Als dat kan in nauwe samenwerking en betrokkenheid met de buurt, is dat mooi meegenomen.”