Kleuters GO! Leefschool krijgen hele dag buiten les

De Buitenlesdag is een initiatief van MOS (Milieuzorg Op School), een organisatie die scholen helpt om in te zetten op een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. In de GO! Leefschool, in de wijk Keur in Dendermonde, nemen ze maar wat graag deel aan het initiatief. De kleuters kregen een hele dag de binnenkant van hun klas niet te zien, maar leerden en speelden in openlucht.