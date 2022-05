Kleuters Campus Pater De Smet vieren ‘t Peirt

“Onze kleuters werden helemaal ondergedompeld in de sfeer van de Ros Beiaard-gekte die momenteel in de stad heerst”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Iedereen is natuurlijk blij dat het Ros Beiaard uitgaat. De kindjes hebben die Ommegang natuurlijk nog nooit gezien omdat die maar om de tien jaar uitgaat. Om hen duidelijk te maken waar het over gaat, hebben de juffen hier veel over verteld. En dan gingen de kleuters zelf aan de slag om een eigen Ommegang in elkaar te boksen. Daarvoor knutselden ze de kostuums en attributen zelf. Het werd een waar spektakel, waar iedereen van genoot.”