Kleinzand en Leugestraat vanaf deze week voorrangswegen

Dendermonde Materiële schade nadat voertuigen botsen aan kruispunt

Op het kruispunt aan de N41 en Vlassenhout in Dendermonde zijn maandagnamiddag twee voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, maar mogelijk was er een inschattingsfout tijdens een manoeuvre.

16 augustus