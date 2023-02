Kleine carnavalistjes maken miniwagens voor miniatuurstoet

Het was zaterdag de derde editie van de miniatuurstoet. Het initiatief zag het levenslicht in 2020, in volle coronaperioda. “Carnaval kon toen niet plaatsvinden en om toch voor een alternatief te zorgen, kwamen we op het idee van een miniatuurstoet”, zegt stuwende kracht achter dit gebeuren Roby De Landtsheer. “We riepen de Dendermondse kinderen op om mini-carnavalswagentjes te maken. Ook vorig jaar organiseerden we dit en nu is dit initiatief goed op weg om een blijver te worden.”