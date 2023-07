Klein kunstgrasveld aan sporthal in het nieuw

Robert en Roberta klinken op vijftig jaar huwelijks­ge­luk: “Zus bracht ons bij elkaar”

Robert Van Mele (76) en Roberta Wuylens (69) uit Grembergen vieren hun gouden jubileum. Dat deden ze met familie en vrienden in basisschool Vlasbloempje in Grembergen, waar ze al bijna veertig jaar actief zijn in de vriendenkring.