Kiwanis palmt Grote Markt in voor Paashappening: “Met eendjesrace, paaseierenworp en DJ Contest”

Van de composteer­fa­briek in de zak: Verko start met verkoop van zelfgemaak­te compost in kleinere verpakking

Afvalintercommunale Verko, actief in regio Dendermonde, start met de verkoop van compost in kleinere verpakkingen van veertig liter. Tot nu was die compost alleen in bulk met aanhangwagen te koop. Maar daar komt nu verandering in.