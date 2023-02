Kinderfuif en Special Stars Party voor jongeren met en zonder beperking

Ondertussen is de Special Stars Party goed op weg om een jaarlijkse traditie te worden. “KVG is met deze fuif begonnen vanuit de vaststelling dat er in Dendermonde weinig aanbod is voor fuiven aangepast aan mensen met een beperking”, zegt Solange Peirsegaele. “Nochtans houden mensen met een beperking evenveel van feesten, dansen en muziek. Als organisatoren hebben we na de eerste fuif snel beslist om dit voort te zetten.”

Voor het eerst is er in de namiddag ook een kinderfuif. Die vindt plaats van 14.30 tot 17.30 uur. Om 19.30 uur begint de eigenlijke Special Stars Party. De Special Dancers van de Dendermondse dansvereniging ShaMoDo It zorgen voor een inleidende dans. Achter de draaitafel staat DJ Frans. Iedereen is welkom in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. Info: solange.peirsegaele@skynet.be.