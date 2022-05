Kinderen vieren met Harige Bende 16de verjaardag Tettergazet

Een vijftiende verjaardag van de Tettergazet vieren, zat er niet in door de coronacrisis en dus werd het een jaar later een sweetsixteen. De Tettergazet is de kinderkrant in Dendermonde, die vier keer per jaar verschijnt en alle nieuws voor kinderen van zes tot twaalf jaar bundelt. Er is in de krant ook ruimte voor plezier zoals spelletjes, knutseltips en wedstrijden.