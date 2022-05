Kinderen Harduynschool vieren Ros Beiaard met eigen stoet

dendermonde BELOOFD IS BELOOFD. Komen er eindelijk meer sportvel­den in Sint-Gil­lis? Hoe ver staat het met de make-over van de Oude Vest? En hoe zit het met de realisatie van een nieuw administra­tief centrum?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die begin deze legislatuur werden gesteld? We selecteerden tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Dendermonde, een stad die onder andere een nieuw rusthuis in Baasrode wil, meer sportinfrastructuur en een make-over voor de Oude Vest.

