Kinderen genieten van show en springkastelen tijdens Tetterfeest

Baasrode Bestuur­ster vergeet handrem op te trekken: wagen bolt naar beneden en komt in gracht terecht

In de Theodoor Vermijlenstraat in Baasrode is vandaag de nieuwe Jumbo officieel geopend. Op de parking liep het echter al meteen mis. Een auto kwam er beneden in de gracht terecht en moest getakeld worden.

21 september