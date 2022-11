Kinderen basisschool Oogappel verwelkomen Sint-Maarten aan Appels Veer

Het enthousiasme kon niet op bij de kinderen van basisschool Oogappel. De voorbije week hadden ze eigenhandig hoedjes geknutseld om op te zetten als Sint-Maarten zou arriveren. Dat deed die donderdagochtend, in gezelschap van zijn Pieten, per boot aan het Veer van Appels. De kinderen wachtten hem daar al zingend en wuivend op. Vervolgens ging het in stoet richting Oude Pastorie van Appels, waar de Sint op een troon kon plaatsnemen. Hij maakte er tijd om met elk kind persoonlijk een praatje te maken. Daar was hij een hele voormiddag zoet mee. voor de gelegenheid was de Oude Pastorie feestelijk bevlagd, zodat het een volwaardig Huis van de Sint was. Voor het gebeuren werkte basisschool Oogappel samen met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde, die in de vroegere pastorie haar thuis heeft.