Kids voor Kiev zingen ten voordele van Dokters Van De Wereld en daar hoort ook videoclip bij

Pieter Depouillon uit Dendermonde heeft zijn sporen in de muziekwereld al verdiend. Hij is actief als freelance muzikant-zanger-acteur bij onder andere Asimov, The Wizards, Vree Wijs Theater en Studio Gekko. Ook hij werd geraakt door de oorlogsgruwel die Oekraïne momenteel treft. “Dat laat niemand onberoerd”, zegt hij. “Ik wil niet langs de kant blijven staan en besloot iets op poten te zetten om de onschuldige oorlogsslachtoffers te steunen. Omdat ik actief ben in de muziekwereld was een stap in die richting snel gezet.”

Depouillon herwerkte de tekst van ‘De kinderen van Kiev’, een gedicht dat werd geschreven door zijn mama Huguette De Backer. “Zij schreef dit in 1986, naar aanleiding van de kernramp in Tsjernobyl”, vertelt Depouillon. “Kleinkunstgroep De Vaganten, die vooral in de jaren zestig en zeventig populair was, zette de tekst destijds al eens op muziek. Omdat de tekst door de oorlog in Oekraïne weer brandend actueel is, heb ik de song herwerkt met de bedoeling die opnieuw op te nemen.”

De opnames vonden plaats in The Image and Sound Factory in Appels. Depouillon kreeg hulp van een vijftiental kinderen om het lied op te nemen. “Die vond ik via een oproep op Facebook en doopte de groep tot de ‘Kids voor Kiev’”, zegt hij. “Om het kinderkoor klaar te stomen werd Marjan Scholliers, muziekleerkracht in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde, ingeschakeld. Voor de muzikale begeleiding was er hulp van professionals Jeroen Manhaeve aan piano, Emelie De Bruyne op viool, Jone Oosterlinck met cello en gastzangeres Jill Heyninck. Jill is de dochter van Pol Heyninck van De Vaganten.”

De song is uit en nu staat ook de bijhorende videoclip online. Die is te vinden op Facebook, Instagram, Youtube en TikTok. Depouillon wil met het nummer geld inzamelen voor Dokters Van De Wereld. Dat is een onafhankelijke medische ngo, die opkomt voor gezondheid voor iedereen en nu ook slachtoffers in Oekraïne helpt. In de videoclip wordt het rekeningnummer van de ngo getoond.