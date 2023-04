Kickoff voor vijf nieuwe duurzame projecten in regio

Dansschool organi­seert ludieke breakdance battle

You Dans en bewegingscompany uit Lebbeke heeft zondagnamiddag voor het eerst een breakdancebattle georganiseerd in Lebbeke. Verschillende leeftijdsgroepen namen het tegen elkaar op. “De bedoeling was vooral om onze school en de stijl in de kijker te zetten", zeggen Daisy en Michael van de dansschool.