Kevin neemt versleten paardenkop uit project paardenkracht onder handen: “Uniek om zoiets te mogen doen”

Emma (18) brengt na moeilijke periode eerste boek uit: “Werkte eerst als therapie, maar nu kan iedereen genieten van mijn werk”

De Dendermondse Emma Van Damme is nog maar 18 jaar oud, maar heeft al meteen haar eerste Engelstalige boek uitgebracht. De roman is nog maar het eerste deel van wat een trilogie moet worden. “Na een moeilijk diagnose in het middelbaar werkte schrijven als een uitlaatklep. Dat ik snel een uitgever vond, gaf me het gevoel dat ik wel iets waard ben”, klinkt het bij de jongedame.