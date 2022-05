Keuken loopt schade op na brand, twee bewoners overgebracht naar ziekenhuis

Dendermonde Bestuurder onder invloed die auto bovenop rotonde ‘parkeert’ krijgt jaar alcohol­slot

P.I. moest zich vrijdag voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij met zijn voertuig een rotonde was opgereden aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde. De chauffeur had op dat moment te veel gedronken en was in slaap gevallen achter het stuur waardoor hij tegen de rotonde aan knalde.

13 mei