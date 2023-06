Kerselaars Koningin Astridlaan takelen af: acht bomen moeten geveld

Beklaagde met 36 veroorde­lin­gen negeert opnieuw rijverbod: “Verkeerde in depressie, anders had ik nooit gereden”

Een man met al 36 voorgaande veroordelingen stond vandaag opnieuw voor een politierechtbank. De man negeerde zijn zoveelste rijverbod en werd betrapt door de politie. Hij was op weg naar de winkel met zijn bromfiets toen hij uit het verkeer werd geplukt. “Ik hield me al heel lang aan de regels, maar verkeerde toen in een depressie waardoor ik toch gereden heb", verklaarde de man.