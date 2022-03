Kerkfabriek Sint-Margareta neemt afscheid van Roger Vertriest

Een lange staat van dienst is het minste wat gezegd kan worden over de betrokkenheid van Roger Vertriest bij de Kerkfabriek Sint-Margareta in Grembergen. 45 jaar geleden werd hij lid, in 1977. Een jaar later, in 1978, werd Roger al secretaris. “De voorbije jaren was Roger onder andere betrokken bij de oprichting van een centraal kerkbestuur in Dendermonde en bij de invoering van een nieuw boekhoudsysteem”, zegt Hugo Uyttendaele van de Kerkfabriek Sint-Margareta. “Zijn verdiensten kunnen niet overschat worden, hij was in alles een expert en goede raadgever. Altijd rustig en integer. Voor al zijn werk dat hij verrichtte, zijn we enorm dankbaar.”