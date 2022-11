Kenny Damian zet borduuratelier open tijdens Dag van de Ambachten

Kenny Damian is als borduurster elke dag in de weer met naald en draad. Zij is één van de op één hand te tellen fulltime restauratrices van historisch textiel en kostuums in ons land en borduurster. Kenny volgde daarvoor een opleiding in Antwerpen en heeft haar atelier op de bovenverdieping van haar woning in Sint-Gillis. Elke dag is ze er van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig om oude stoffen te restaureren en erfgoed zo een tweede leven te geven.

Bovendien is Kenny ook een krak in goudborduren. Zo maakte ze onder andere een Ros Beiaard in gouddraad, maar borduurt ze ook initialen of ontwerpt prachtige insecten in verschillende gouddraad en pareltjes. Daarvoor heeft ze verschillende borduurtechnieken onder de knie, zoals naast goudborduren ook haute-couture technieken en naaldkant.

Wie dat allemaal met eigen ogen wil zien, kan op zondag 20 november terecht in het atelier van Damian, aan de Baleunisstraat 44A in Sint-Gillis-Dendermonde. Kenny zorgt voor demonstraties. Bezoekers zijn welkom van 9 tot 18 uur. Info: www.dagvandeambachten.be of www.kennydamian.be.

