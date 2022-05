Kennis testen over Ros Beiaard en eigen stad? Daarvoor is er de quiz Trofee Ros Beiaard

De “Trofee Ros Beiaard”, zo heet de quiz die deelnemers zal testen op hun kennis over het Ros Beiaard en Dendermonde. “Het is een groots opgevatte quiz”, zegt Bart Jacobs, één van de organisatoren. “Tweehonderd vragen handelen over Dendermonde, de deelgemeenten, de woordenschat, de cultuur en de sport van de stad. Die worden gesteld in zes themarondes en er is één speciale Ros-ronde met 128 vragen. Noem dit gerust de ultieme Dendermondse quiz. En de winnende ploeg krijgt een unieke trofee.”