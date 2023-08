Kapitein van gezonken schip nog altijd vermist, scheepvaartverkeer ligt stil tot 11 augustus

Dendermon­de­naar Polydoor De Keyser schopte het tot burgemees­ter van Londen, nu ontvangt stad nazaat Jon (38): “15 jaar lang familiege­schie­de­nis uitgespit”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) heeft vandaag in het stadhuis een verre nazaat van Dendermondenaar Polydoor De Keyser (1832-1898) ontvangen. Vijftien jaar lang heeft Jon De Keyser (38) uit Londen research gedaan naar de geschiedenis van zijn familie, en dat bracht hem uiteindelijk tot in de Ros Beiaardstad. “Zo fijn om meer te weten te komen over Polydoor”, zegt de Brit enthousiast.