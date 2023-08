Kapitein en twee honden van gezonken schip nog altijd vermist, scheepvaartverkeer ligt stil tot 11 augustus

Stralende zon tijdens beachgames op boonwijk­ker­mis

Tijdens de boonwijkkermis in Sint-Gillis-Dendermonde stonden maandagnamiddag de beachgames op het programma in het Wastijnepark. De vorige dagen waren bijzonder uitgeregend, maar vandaag mochten de bezoekers rekenen op aangename zonnestralen en was er heel wat volk in het stadspark.