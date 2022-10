Kansendans moet armoede gezicht en stem geven: “Kwetsbare inwoners uit de stad vertellen hun verhaal”

Grembergen Rookontwik­ke­ling in bankkan­toor na kortslui­ting aan zekerings­kast

In Grembergen is dinsdagochtend in het Belfiuskantoor een klein brandje uitgebroken. Door een kortsluiting was er wat rookontwikkeling, maar de brandweer hoefde niet in te grijpen. Zij deden enkel een grondige controle van het gebouw.

11 oktober