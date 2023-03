Kalleke Step, Knaptand en Pijnder voeren campagne tegen darmkanker tijdens maandagmarkt

Voertuig eindigt in gracht dichtbij Dendermon­de door besneeuwde wegdek: bestuurder nergens te bespeuren

In de Koebosstraat in Appels bij Dendermonde is woensdagochtend een voertuig in de gracht terechtgekomen. Mogelijk gebeurde dit door het besneeuwde wegdek. De schade aan het voertuig bleef relatief beperkt.