Juwelen en geld gestolen bij inbraak in woning

Denderbelle Bier drie jaar op eiken snippers? Dat geeft Rebelle distilled on Wood

Brouwer Dimitri Verbraekel van de ambachtelijke brouwerij ‘t Kroontje in Denderbelle biedt weer iets nieuws om te drinken. En dat is niet zomaar een bier deze keer, wel een “Rebelle distilled on Wood”. Of: bier gerijpt op eikensnippers.

17:35