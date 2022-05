Juichen, dansen en huilen voor Ros Beiaard: “Als ge niet van Dendermonde zijt, kunt ge dat niet verstaan”

REPORTAGE. De vier heemskinde­ren laten het Ros Beiaard uit: “Op 't Peirt zitten, da's eeuwige roem. Ik zette zelfs al handteke­nin­gen op meisjesbui­ken”

Een stad in trance én in tranen van ontroering, dat is Dendermonde dezer dagen. Voor het eerst in twaalf wel zeer lange jaren mag het Ros Beiaard zondag weer van stal en wacht vier nieuwe Heemskinderen eeuwige roem. “Het is echt keicool, daar bovenop ’t Peirt.”

28 mei