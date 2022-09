Jubileum voor Scheldefeesten: “Extra ingezet op affiche voor 25ste editie”

Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Berlare/Hamme/Zele Vaccinatie­cen­trum weer volop op dreef: tot 1.800 priks tegen Covid-19 per dag

De nieuwe vaccinatiecampagne om iedereen een “herfstbooster” te bezorgen tegen het coronavirus, is ook in Dendermonde in gang gezet. Dinsdag werden in het vaccinatiecentrum in de Boonwijk alweer 1.800 vaccins tegen Covid-19 uitgedeeld aan inwoners uit Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele en Hamme.

13 september