Jubileum, maar meteen ook einde van DKV Das ‘t er Over: “We gaan eruit met een knal”

Exact tien jaar geleden zag DKV ‘Das ‘t er Over’ het levenslicht. Enkele bevriende carnavalisten hadden toen beslist een eigen groep op te richten. En dus is dit jaar een feestjaar voor de Dendermondse carnavalsvereniging. “Het zijn tien mooie jaren geweest, maar we hebben beslist om er na dit jubileum mee te stoppen”, zegt Roby De Landtsheer van Das ‘t er Over. “We zijn nog altijd goede vrienden, maar iedereen wil zowat een andere richting uit en verkiest andere hobby’s. Het is tijd voor nieuwe dingen. En dus kondigen we ons afscheid aan, al is dat ook wel wat met spijt in het hart.”